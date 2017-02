TLC 20:15 bis 20:45 Dokusoap Brautkleid nach Maß Leder und Spitze USA 2014 Merken Kundin Catherine ist eher der stille Typ, möchte aber mit einem extravaganten Brautkleid ihre kreative Seite zeigen. Designerin Heidi Elnora staunt nicht schlecht, als Catherine plötzlich ein Stück weißes Leder präsentiert, aus dem das Oberteil ihrer zukünftigen Brautrobe bestehen soll. Da Catherine keines der anprobierten Kleider weit genug ist, schwingt Heidi den Stift und entwirft einen weiten Tüllrock mit unzähligen Lagen. Damit trifft sie den Nagel auf den Kopf und Catherine sieht endlich ihre originelle Vision umgesetzt: Ein Brautkleid in Teetassen-Form mit Leder. Heidi betraut Carolyn und Leslie mit dem Rocker-Oberteil, denn Kundin Jessica und ihre beiden Schwestern Samantha und Emily warten bereits auf sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bride by Design