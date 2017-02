VOX 20:15 bis 22:35 Actionfilm Mr. & Mrs. Smith USA 2005 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach sechs Jahren Ehe ist die ehemals leidenschaftliche Beziehung zwischen John und Jane Smith merklich abgekühlt. Im gemeinsamen, keimfreien Luxusambiente finden die beiden keinerlei Berührungspunkte mehr. Er hasst die neuen Vorhänge und ihre bescheidenen Kochkünste, sie sein allgemeines Desinteresse. Selbst ein Paartherapeut kann die offensichtliche Distanz zwischen den Eheleuten nicht überbrücken. Das hat einen triftigen Grund, denn Jane und John hegen ein ziemlich großes Geheimnis voreinander. Sie sind Auftragskiller mit beachtlicher Opferbilanz und bemühen sich redlich, diese Nebensächlichkeit ihrem Partner zu verheimlichen. Aufregung kommt ins beschauliche Eheleben der Smith erst an dem Tag, als sie von ihren konkurrierenden Auftraggebern aufeinander angesetzt werden. Von nun an tobt ein Rosenkrieg, der mit wirklich jeder Waffe ausgetragen wird und in einem fulminanten Showdown sein überraschendes Ende findet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (John Smith) Angelina Jolie (Jane Smith) Adam Brody (Benjamin Danz) Kerry Washington (Jasmine) Vince Vaughn (Eddie) Chris Weitz (Martin Coleman) Rachael Huntley (Suzy Coleman) Originaltitel: Mr. & Mrs. Smith Regie: Doug Liman Drehbuch: Simon Kinberg Kamera: Bojan Bazelli Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12