RTL II 02:45 bis 03:30 Reportage Exklusiv - die Reportage Sex war gestern! - Pornostars nach ihrer Karriere D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Dolly Busters Markenzeichen ist ihre unglaublich große Silikon-Oberweite. Über Jahre hinweg war sie einer der Super-Stars im Porno-Business. Nachdem sie keine Lust mehr hatte, sich beim Sex filmen zu lassen, arbeitete sie weiter als Regisseurin und Produzentin in der Firma ihres Mannes, des Pornoproduzenten Dino Baumberger. Heute ist Dolly die Moderatorin ihrer eigenen Erotik-Internet-TV-Show. Ihr größtes Hobby aber ist die Malerei. "EXKLUSIV - DIE REPORTAGE" begleitet Dolly Buster unter anderem bei der Produktion ihrer Erotik-Web-Show und zu einer Ausstellung mit ihren selbstgemalten Bildern. Zusammen mit ihrem Mann Dino gibt sie einen Rückblick auf ihre wilde Zeit als einer der größten deutschen Pornostars. Auch im Leben von Kelly Trump drehte sich sieben Jahre lang alles um Sex. Als Pornodarstellerin wuchs der blonde Männertraum schnell zu einem internationalen Star heran. Sie drehte mit allen namhaften Regisseuren der Branche in Frankreich, Italien und den USA. Auf der Venus Award-Verleihung 2001 entschied sie sich Hals über Kopf für den Ausstieg. Sie hatte einfach genug. Heute arbeitet sie als Visagistin und Moderatorin. Und unter ihrem Namen läuft ein Webcam-Portal mit heißen Mädels. Dort gibt Kelly den Models sogar persönlich Tipps für das richtige Posing im Internet. Leonie ist mit 23 Jahren die jüngste der Aussteigerinnen. Im Januar 2008 war für sie nach nur drei Jahren Porno Schluss. Der ständige Zickenkrieg und der Konkurrenzkampf waren zu viel für sie. Leonie beschränkte sich aufs Strippen und Auftritte bei Erotik-Shows. Jetzt ist Leonie hochschwanger und freut sich zusammen mit ihrem Freund Marc auf ihr neues Leben als Mutter. "EXKLUSIV - DIE REPORTAGE" stellt Pornostars im Ruhestand vor und zeigt intime Einblicke in ihr neues Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: exklusiv - Die Reportage

