RTL II 23:15 bis 01:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Raphaela (28) und Sandra (29) die Familien D 2015 16:9 HDTV Raphaela (28) und André (31) lieben den alternativen Hippie-Lebensstil. Und der macht auch vor der Ernährung nicht halt: Tierische Produkte haben auf ihren Tellern nichts verloren. Eins sein mit der Natur, Toleranz, Frieden und Harmonie sind dem Paar heilig. Raphaela und André laufen am liebsten barfuß herum, essen auf dem Boden und um Energie zu tanken, umarmen sie Bäume. Aber nicht nur Bäume bekommen die Liebe des alternativen Paares ab - auch andere Menschen sind davon nicht ausgenommen, denn die beiden führen eine offene Beziehung. Einen besonderen Wunsch haben sowohl Raphaela als auch André: Sie möchten das Experiment Frauentausch nutzen, um der Tauschfamilie ihre Welt etwas näher zu bringen. Sandra ist 29 Jahre alt und arbeitet in einer Wäscherei. Ihr Lebensgefährte David (35) ist eigentlich ihr Traummann, wenn da nicht die Technik wäre. Der Alltag des Paares wird von Tablet, Handy und Laptop bestimmt und das geht Sandra gehörig auf die Nerven. Eine weniger virtuelle Welt kommt für David aber nicht in Frage: Seine Technik bleibt und daran wird nichts und niemand etwas ändern. Wenn es um die Ernährung geht, ist bei Sandra und David Fleisch an der Tagesordnung. Auch ein sauberer Haushalt und ein gepflegtes Äußeres sind den beiden enorm wichtig. Jetzt tauschen die alternative Raphaela und die bodenständige Sandra für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit.