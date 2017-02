RTL II 20:15 bis 21:15 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Landgasthof Harmonie in Barlt D 2016 16:9 HDTV Merken Im gemütlichen "Landgasthof Harmonie" im 400-Seelen Dorf Barlt in Schleswig-Holstein sind zwar die Auftragsbücher voll, dennoch bleibt für den Betreiber Frank (51) nichts von seinen Einnahmen übrig. Für den Chef und Küchenmeister gehören seine Angestellten zur Familie. Das ist gut und schön - aber auch ein Problem. Denn Frank ist viel zu gutmütig und steht als Chef nicht seinen Mann. Dem 51-Jährigen ist es sehr wichtig, dass seine Mitarbeiter gut verdienen. Der einzige, der dabei auf der Strecke bleibt, ist er selbst - finanziell und persönlich. Seine Tochter Leena (29) und seine Enkelin Ashley (11) bekommt Frank nur zu Gesicht, wenn sie ihn im Restaurant besuchen. Ein weiteres Problem: In allen Ecken des riesigen Landgasthofes stapeln sich Altlasten des Vorpächters, was dazu führt, dass Franks Mitarbeiter oft Stunden damit verbringen, Dinge zu suchen. Der Chef, der eigentlich den Überblick haben sollte, ist überfordert und am Ende seiner Kräfte. Können die Kochprofis Andi Schweiger, Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer Frank dabei helfen, seine Existenz und die seiner Mitarbeiter zu sichern und verhindern, dass die Lichter der "Harmonie" erlöschen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd