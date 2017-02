tagesschau24 03:02 bis 03:47 Magazin SWR Landesschau Baden-Württemberg D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Den Finger stets am Puls des Landes und seiner Menschen: Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen im Zoom, Reportagen, interessante Gäste, die Regio News und vieles mehr - das ist die SWR Landesschau, von Montag bis Freitag, 18.45 Uhr im SWR Fernsehen. Aus sieben Studios berichten wir über alles, was in Baden-Württemberg geschieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SWR Landesschau Baden-Württemberg

