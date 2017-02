tagesschau24 00:30 bis 01:00 Magazin Weltbilder Das Auslandsmagazin Chile: Kampf gegen die Flammen / Finnland: bedingungsloses Grundeinkommen im Test / Israel: Euphorie bei den Siedlern / Polen: Topmodel mit 82 Jahren / Gambia: Wie ein T-Shirt die Demokratie bringt / Iran: keine Einreise in die USA D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken * Westjordanland: Bauboom in den Siedlungen Die größte israelische Siedlung im Westjordanland liegt 7 Kilometer östlich von Jerusalem entfernt: Ma'ale Adumim. 40.000 Einwohner leben hier - und nun soll sich die Zahl verdoppeln. Mit diesem Plan ist der Bürgermeister gerade aus Washington zurückgekehrt, wo er die Amtseinführung von Donald Trump besucht hat. Trump verstehe Israel, sagt er, unter Obama hätten sie keinen Stein bewegen dürfen, jetzt aber sei eine neue Dekade angebrochen. So sieht es offenbar auch der israelische Premier Netanjahu: alle Restriktionen für Bauvorhaben im Ostteil Jerusalems seien aufgehoben. Einen regelrechten Bauboom hat die Wahl Trumps hervorgerufen. Für die Palästinenser ist dies nicht nur eine Provokation. Wenn der Korridor zwischen der Siedlung Ma'ale Adumim und Jersulam zugebaut werden würde, dann gäbe es kaum Möglichkeiten für sie, in den Ostteil Jerusalems zu reisen. * Afghanistan: Lauftreff für Frauen Wenn diese jungen Frauen in Masar-i-Sharif für Wettläufe trainieren, dann wird extra der Park gesperrt. Früh morgens um 6 Uhr treffen sie sich dort zum gemeinsamen Joggen. Niemand soll ihnen dabei zu nah kommen können - aus Sicherheitsgründen. Es gibt genügend Extremisten, die Frauen, die Sport treiben, töten möchten. Auch Trainerin Nilofar hat Morddrohungen erhalten. Aber von Angst lässt sie sich nicht kleinkriegen: sie hat bereits den Wüstenmarathon in Gobi absolviert und tut alles dafür, dass sich Frauen in Afghanistan frei bewegen können. Sie studiert Medizin und betreibt nebenher ihr eigenes Business mit ihrem Bruder - sie näht mit anderen Frauen Fußbälle zusammen. Arbeitsplätze bedeuten Freiheit für die Frauen in Afghanistan. * Polen: Top-Model mit 82 Jahren * Helena Norowicz ist das älteste Model Polens und eines der ältesten Models der Welt. Seit zwei Jahren ist sie wieder sehr gefragt. Früher war sie Schauspielerin, nun posiert sie auf Laufstegen und vor der Kamera. Es begann alles mit einem Anruf eines jungen Modedesigners, der eine Kampagne mit ihr startete. Das war der Durchbruch. Seitdem kann sie sich vor Aufträgen kaum retten. * Tunesien: Aus der Provinz in den Jihad Auffallend viele junge Männer starten von hier nach Libyen, ihr Ziel: Kampf für den sogenannten "heiligen Krieg" Jihad. Offenbar ist Ouslatia, ein kleiner Ort in Tunesien und Heimat des Berlin-Attentäter Amis Amri ein Ausgangspunkt für Jihadisten. ARD-Korrespondent Stefan Schaaf sucht nach Gründen bei der Familie von Amri und bei Angehörigen anderer verschwundener Jugendlicher. Aus dem Gefängnis in Italien soll Amri um seine Rückkehr gebeten haben, doch die Behörden hätten nicht reagiert. Wohl auch, weil der Widerstand gegen die Rückkehr der Jihadisten nach Tunesien weiter wächst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia-Niharika Sen Originaltitel: Weltbilder

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 224 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 89 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 64 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 44 Min.