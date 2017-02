RTL 00:30 bis 01:20 Comedyserie Der Lehrer Irgendwie war's besser, als er noch nicht geredet hat... D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Schwanz ab! Als ein verurteilter Triebtäter in die Nähe der Schule zieht, dreht der sonst so stille Oleg plötzlich richtig auf. Vollmer möchte die Wogen glätten, doch schnell hat Oleg mit seinen Parolen den ganzen Kurs aufgewiegelt und Panik an der Schule verbreitet. Aber möchte Oleg sich wirklich nur in den Vordergrund spielen? Vollmer spürt, dass es hier wohl doch um mehr geht. Karin lässt sich von Barbara auf dem Laufenden halten. So erfährt sie, dass Stefan wieder um die Häuser zieht und wie gewohnt Damenbesuch mit nach Hause nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hendrik Duryn (Lehrer Stefan Vollmer) Jessica Ginkel (Lehrerin Karin Noske) Gabriel Merz (Michael) Nadine Wrietz (Barbara Knopmacher) Andrea L'Arronge (Charlotte Noske) Ulrich Gebauer (Lehrer Günther Rose) Sinje Irslinger (Nikki) Originaltitel: Der Lehrer Regie: Peter Gersina Drehbuch: Oliver Welter, Robert Dannenberg, Stefan Scheich, Peter Freiberg, Marcus Raffel, Berthold Probst, Ya

