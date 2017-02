RTL 22:15 bis 22:45 Comedyserie Modern Family Kletten und Kakteen USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Phil, der sich selbst als "coolen Dad" betrachtet, wundert sich, als Haleys Freund Dylan es vorzieht, im Auto, statt auf dem Sofa neben Phil auf seine Freundin zu warten. Als Claire ihren Mann dann auch noch daran erinnert, dass die Beziehung zu seinem Schwiegervater Jay auch nicht die allerbeste ist, nimmt Phil sich vor, dies zu ändern: Doch als er schließlich vor Jays Tür steht, ist dieser alles andere als begeistert. Immerhin wollte er an seinem freien Tag sein ferngesteuertes Modellflugzeug fliegen lassen. Phil hilft ihm gerne dabei und so machen sich die beiden auf den Weg zum Flugplatz. Allerdings ist Jay schnell genervt von Phils naiver Anhänglichkeit und trifft seinen Schwiegersohn bei einem riskanten Flugmanöver mitten im Gesicht. War das etwa Absicht? Claire hat derweil Manny zum Spielen mit Luke eingeladen. Doch die beiden Jungs können nicht viel miteinander anfangen. Während Luke neue Stunts auf dem Trampolin ausprobiert, setzt sich Manny mit seiner "Schwester" Claire zusammen, um ein ernstes Gespräch über ihre Kinder und Erziehung zu führen. Gloria geht indes mit Alex ins Einkaufszentrum, um ihr ein Kleid für die anstehende Hochzeit von Claires Freundin zu kaufen. Doch Alex denkt nicht daran, sich ein Kleid auszusuchen. Sie nutzt den kleinen Shoppingtrip zunächst einmal dazu, Gloria pikante Geheimnisse zu entlocken. Mitchell und Cameron gehen ebenfalls einkaufen, allerdings - sehr zum Missfallen von Mitchell - in einen Großmarkt. Snob Mitchell rümpft schon beim Betreten die Nase - bis er plötzlich seinen heiß ersehnten Papier-Schredder im Angebot sieht. Nun gibt es für ihn kein Halten mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Ariel Winter (Alex Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Reginald Hudlin Drehbuch: Dan O'Shannon Kamera: Jim Bagdonas Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 12