ProSieben 05:55 bis 06:15 Comedyserie How I Met Your Mother Das dunkle Geheimnis USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lily und Marshall wollen das Geschlecht ihres Babys vor der Geburt nicht wissen. Doch der neugierige Barney setzt alles daran, das Geheimnis zu lüften. Er schaltet sogar Robins Freund Kevin, den Psychologen, ein. Ted steht unterdessen vor einem neuen Date. Um der entsprechenden Dame möglichst vorurteilslos zu begegnen, möchte er sie vorher nicht googeln. Doch auch Ted hat die Rechnung ohne seine Freunde gemacht, denn kaum kriegen Barney und Robin Wind davon, bekommt sein edles Vorhaben Risse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Kal Penn (Kevin) Amber Stevens (Janet McIntyre) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chuck Tatham Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart

