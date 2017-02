RTL Passion 03:00 bis 03:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Als Maximilian trotzig seinen Platz in der Villa einfordert, verlässt Simone wütend das Haus. Keine Sekunde will sie mehr mit Maximilian zusammen wohnen. Richard ist besorgt, als er von Simones Auszug erfährt, und ist der Meinung, dass sie jetzt zusammenhalten müssen: Er bittet Simone, zu ihm ins Penthouse zu ziehen. Ben und Katja zeigen sich geschlossen gegenüber den Zentrumsmitarbeitern und der Presse. Sie sind noch nicht gewillt, das Zentrum kampflos aufzugeben! Gemeinsam haben sie ein Konzept für eine Eisshow erarbeitet, mit Hilfe dessen Ben sich Sponsorengelder erhofft, die das Schicksal des Zentrums vielleicht doch noch abwenden könnten. Kurz vor der Wahl rührt Axel kräftig die Werbetrommel. Er nutzt die Steinkamp-Pleite für seine Zwecke und verspricht den Mitarbeitern, das Zentrum zu retten. Auch die Anbindung der Siedlung an das U-Bahn-Netz steht auf Axels politischer Agenda. Annette, Ingo und Lena müssen sich schließlich eingestehen, dass Axel gar kein schlechter Bezirksbürgermeister wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Annette Herre Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

