RTL Passion 00:35 bis 01:25 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Alle für eine D 2005 Merken Als Nik erfährt, dass sie einen Gehirntumor hat, will sie die Diangnose nicht wahrhaben. Sie arbeitet weiterhin mit vollem Einsatz an ihrer Doktorarbeit - bis sie ein weiterer Rückschlag ereilt. Uschi und Walter versuchen alles, um Nik dazu zu bewegen, gegen die Krankheit zu kämpfen. Ginger kündigt Natascha die Zusammenarbeit im Schwarzmarkthandel. Doch nun braucht Ginger eine neue Einnahmequelle. Als Kittler eines ihrer Unterhöschen stiehlt, kommt Ginger auf eine Idee. Teresa Fränze wird in Reutlitz eingeliefert und sofort mit den harten Knastgesetzen konfrontiert. Für Teresa beginnt ein Albtraum, aus dem sie ausgerechnet durch Nataschas Hilfe zu entkommen scheint... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Claudia Loerding (Jutta Adler) Constanze Priester (Manuela 'Manu' Wellmann) Bettina Lohmeyer (Annabelle Liffers) Barbara Freier (Uschi König) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Heinz Dietz Drehbuch: Patrizia Eckermann, Stefan Müller, Anna Dokoupilova, Dagmar Reh, Dagmar Rehbinder, Malte Otten Musik: Ludwig Eckmann

