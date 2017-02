RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Valentin ist glücklich, als Robert ihm endlich verzeiht. Aber seine gute Laune hält nur kurz. Zwar hat Andrea ihren Mann dazu gebracht, Ringo als Nachhilfelehrer abzuziehen, doch hat sie nicht vor, die Zügel bei Valentin schleifen zu lassen. Noch einmal will sie sich nicht vorwerfen lassen, ihren Sohn nicht im Griff zu haben. So verweigert sie Valentin, zu Roberts Junggesellenabschied zu gehen. Frustriert schleicht sich Valentin aus der Wohnung, um sich beim Parcours abzureagieren. Doch dabei bringt er sich in Lebensgefahr... KayC ist überrascht, dass die Presse ihr und Rufus aufgrund eines Fotos, eine Affäre andichtet. Rufus behält KayCs Geheimnis trotz Brittas eifersüchtigen Vorwürfen für sich. Doch da wächst in KayC der Gedanke, wie sie diesen Irrtum mit möglichst viel Presse wieder aus der Welt schaffen kann. Sie verabredet ein Interview, um dort von der versuchten Vergewaltigung zu berichten. Als sie nach ihrem Retter gefragt wird, gerät KayC jedoch ins Stocken... Roswithas finanzieller Druck wächst durch Mahnungen und offene Rechnungen, aber sie glaubt weiterhin fest an das Erbe von Ottmar. Als sie sich aber noch nicht mal ein Hochzeitsgeschenk für Robert und Irene leisten kann, will sie ihr geliebtes Porträt verpfänden und macht eine segensreiche Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Lars Steinhöfel (Easy Winter) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns