RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 Merken Nachdem Till Ute versichert, zunächst bei seinen Eltern wohnen zu bleiben, nimmt Ute sein Angebot an und zieht zurück in ihre gemeinsame Wohnung. Ute verlangt allerdings auch, dass Svenja ihre gesamten Sachen aus der Wohnung holt, um endgültig klare Verhältnisse zu schaffen. Und obwohl Ute Tills Hoffnungen auf eine baldige Versöhnung dämpft, wird ihr klar, dass es ein Fehler war, so lange bei Rolf zu wohnen. Romy kann es nicht fassen, als ihre Mutter Jan und Mars wegen einen Jam-Session aus der Wohnung wirft. Wütend schließt sich Romy ihnen an und übernachtet mit den beiden Jungs in Mars' Bulli. Am nächsten Morgen spricht sie ihren Vater auf Arianes merkwürdige Stimmungsschwankungen an, und Rufus beschließt, mit Ariane zu reden. Anna ist verzweifelt, weil sie glaubt, dass sie und Ole keine gemeinsame Zukunft haben. Doch dann kommt Ole zu ihr, gibt zu, Fehler gemacht zu haben und egoistisch gewesen zu sein. Als er schließlich auch noch seine Liebe zu ihr bekräftigt, ist für Anna klar, dass Ole der Mann ihres Lebens ist, und sie macht ihm einen Heiratsantrag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

