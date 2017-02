Sat.1 00:00 bis 00:50 Krimiserie Criminal Minds Tabu USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Boynton Beach, Florida, finden Jugendliche die in ein Fass einbetonierte Leiche einer Frau. Kurz darauf taucht ein weiteres Fass mit einer einbetonierten Frauenleiche auf. Beide Opfer waren alleinerziehende Mütter von Söhnen. Dies scheint das Kriterium zu sein, nach dem der Täter seine Wahl trifft. Doch an wessen Stelle müssen die Frauen einen grausamen Tod erleiden? Und warum betoniert der Täter sie bei lebendigem Leibe ein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Aisha Tyler (Dr. Tara Lewis) Adam Rodriguez (Luke Alvez) Paget Brewster (Emily Prentiss) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Alec Smight Drehbuch: Karen Maser Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 226 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 91 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 66 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 46 Min.