Tele 5 00:19 bis 01:56 Horrorfilm Dead Snow N 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe von Freunden möchte einen Skiurlaub in einer Waldhütte in den norwegischen Bergen verbringen. Die Vorfreude ist groß und sie sind mit einem guten Skiequipment und reichlich Bier bestens ausgerüstet. Sie ahnen jedoch nicht, dass sie bald in der weißen Hölle landen werden, denn in den verschneiten Bergen treiben Nazi-Zombies ihr Unwesen. Es stellt sich heraus, dass die Bewohner des Bergdorfs 1945 einige Nazis ermordet haben, die nun als Untote wieder zum Leben erwacht sind und wahllos morden. Doch auch die Nazi-Zombies werden ihrerseits ohne Rücksicht auf Verluste "zerlegt". In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vegar Hoel (Martin) Stig Frode Henriksen (Roy) Charlotte Frogner (Hanna) Lasse Valdal (Vegard) Evy Kasseth Røsten (Liv) Jeppe Beck Laursen (Erlend) Jenny Skavlan (Chris) Originaltitel: Død snø Regie: Tommy Wirkola Drehbuch: Tommy Wirkola, Stig Frode Henriksen Kamera: Matthew Bradley Weston Musik: Christin Wibe Altersempfehlung: ab 18

