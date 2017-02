SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Organspende - zwischen Hoffnung und Tod D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Deutschland entwickelt sich zum Eldorado für Wohnungs-Einbrecher. Die Zahl der Fälle steigt dramatisch. Etwa alle dreieinhalb Minuten schlagen die Einbrecher zu: Sie hebeln Türen aus den Angeln oder stemmen Fenster auf, um in fremde Wohnungen einzudringen. Einfamilienhäuser und Erdgeschoss-Wohnungen sind besonders gefährdet. Meistens kommen die Täter tagsüber, wenn die Bewohner nicht da sind. Und sie verschwinden genau so schnell wie sie auftauchen - ihr Risiko gefasst zu werden ist relativ gering. In vielen Großstädten wird nicht einmal jeder zehnte Fall aufgeklärt. In Karlsruhe ist die Polizei erfolgreicher. "odysso" hat dort die Ermittlungsgruppe Eigentum bei ihrer Arbeit begleitet. Die Sendung fragt nach den Ursachen und zeigt, mit welchen Strategien die Polizeibeamten die Einbruchs-Delikte bekämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!