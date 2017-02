kabel eins 05:35 bis 06:25 Krimiserie Detektiv Rockford Die Polizei, Dein Freund und Feind USA 1975 16:9 HDTV Merken Eine alte Freundin der Familie Rockford wendet sich an den Detektiv: Ihr Sohn ist unter merkwürdigen Umständen verstorben - angeblich bei einem Verkehrsunfall. Rockford soll nun herausfinden, ob dies der Wahrheit entspricht. Schon bald stößt er auf die dunklen Machenschaften von Sergeant Wilson, einem ehemaligen Kollegen des Verstorbenen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Noah Beery (Joseph "Rocky" Rockford) Edith Atwater (Kate Banning) Jess Walton (Laura Smith) Joe Santos (Sgt. Dennis Becker) Tom Atkins (Lt. Alex Diel) Stuart Margolin (Angel) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Larry Doheny Drehbuch: Leigh Brackett, Juanita Bartlett Kamera: Lamar Boren Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

