SAT.1 Gold 04:55 bis 05:40 Serien Bonanza Der Zaun des Hasses USA 1969 Sam Masters hatte eine Mine von Ben Cartwright erstanden. Nun möchte er sie Ben wieder zurückverkaufen. Sowohl Ben als auch Masters Tochter Ellen verstehen die Welt nicht mehr: Ausgerechnet jetzt, als die Mine reiche Erträge verspricht, will Masters sie verkaufen. Colonel Hudson taucht mit ein paar Männern auf - um Masters zu verhaften. Die Anschuldigungen sind derart fadenscheinig, dass Ben sich weigert, seinen Freund auszuliefern. Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) John Anderson (Sam Masters) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Verna Bloom (Ellen) J.D. Cannon (Hudson) Originaltitel: Bonanza Regie: Lewis Allen Drehbuch: Ward Hawkins, David Dortort, Milton S. Gelman, Alf Harris Kamera: Ted Voigtländer Musik: David Rose