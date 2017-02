SAT.1 Gold 00:40 bis 01:05 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Für einen guten Zweck Für einen guten Zweck D 2012 16:9 Merken Die 20-jährige Patrizia wird tot in einem Hinterhof gefunden. Auf den ersten Blick war sie ein unscheinbares Mädchen, das ehrenamtlich in einem Frauenhaus arbeitete. Doch schnell führt eine Spur die Kommissare ins Rotlichtmilieu. Eine Prostituierte packt aus - sie kennt das Opfer. Was verbirgt sich hinter der Fassade des scheinbar braven Mädchens? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz

