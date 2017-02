Pro7 MAXX 23:45 bis 00:45 Dokumentation Hard Time Die Wiederkehrer USA 2012 16:9 HDTV Merken Rund 80.000 Straftäter pro Jahr durchlaufen die Gefängnismaschinerie des Clark County Detention Center in Los Angeles. Für viele ist der Aufenthalt in der JVA so abschreckend, dass sie nach ihrer Entlassung nie wieder straffällig werden. Andere entpuppen sich als Wiederholungstäter: Insbesondere Drogenabhängige überschreiten immer wieder die Grenzen der Legalität. "Hard Time IV" dokumentiert, wie die Sucht sie selbst hinter Gittern im Griff hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hard Time Altersempfehlung: ab 12

