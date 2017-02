RBB 00:35 bis 02:10 Horrorfilm A Girl Walks Home Alone At Night USA 2014 SW HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In der iranischen Geisterstadt Bad City gehen seltsame Dinge vor. Hier tummeln sich die Erschöpften und Verbrauchten, Gesetzlose und ihre Opfer, die Wände schwitzen Verbrechen aus ihren Poren. Doch kaum einer, der hier lebt, ahnt, dass in dieser Stadt auch ein stiller Vampir umgeht, ein Vampir auf Rädern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sheila Vand (The Girl) Arash Marandi (Arash) Marshall Manesh (Hossein) Mozhan Marnò (Atti) Dominic Rains (Saeed) Rome Shadanloo (Shaydah) Milad Eghbali (The Street Urchin) Originaltitel: A Girl Walks Home Alone at Night Regie: Ana Lily Amirpour Drehbuch: Ana Lily Amirpour Kamera: Lyle Vincent Musik: Johnny Jewel Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 224 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 89 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 64 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 44 Min.