RBB 22:15 bis 22:45 Magazin Stilbruch Das Kulturmagazin D 2017 HDTV Merken Jede Woche neu wollen wir zeigen, wie vielfältig die Kultur in Berlin und Brandenburg sein kann. Dabei will sich STILBRUCH nicht auf bestimmte Genres festlegen lassen und berichtet über die großen Ereignisse genauso wie über die neuesten Trends. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Petra Gute Originaltitel: Stilbruch