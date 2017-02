WDR 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Alter Ego D 2012 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Student Kai Schiplok wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden, nackt und nur mit einem Tuch verhüllt. Erste Spuren deuten auf ein Eifersuchtsdrama hin. Das Mordopfer war bekannt für seinen lockeren Lebenswandel. Darunter hat sein Exfreund Lars Bremer offensichtlich gelitten. Daniel Kossik muss sich derweil erst einmal an Fabers Ermittlungsmethoden gewöhnen: Wenig begeistert ist er, dass sein Chef ihn zu verdeckten Ermittlungen in eine Schwulenbar beordert, obwohl er doch eigentlich Tickets fürs Stadion hat. Hätte nicht die Kollegin Martina Bönisch den Chefposten übernehmen können? Sie wäre doch eigentlich dran gewesen. Ganz andere Sorgen beschäftigen Nora Dalay. Ob es wirklich eine gute Idee war, die letzte Nacht mit ihrem Kollegen Daniel zu verbringen? Zumal sie gemeinsam im beruflichen Umfeld des Mordopfers ermitteln. Die Spurensuche führt die Kommissare in ein Dortmunder High-Tech-Unternehmen, wo das Mordopfer zuletzt ein Praktikum gemacht hatte. Bei Firmenchef Dr. Hendrik Strehlsen und dessen Mitarbeiter Sebastian Lesniak hinterließ Schiplok einen bleibenden Eindruck. Da geschieht ein zweiter Mord. Wieder ist der Tote nur mit einem Tuch bedeckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Hartmann (Peter Faber) Anna Schudt (Martina Bönisch) Aylin Tezel (Nora Dalay) Stefan Konarske (Daniel Kossik) Michael Rotschopf (Hauptkommissar Krüger) Joachim Bißmeier (August Strehlsen) Sonja Baum (Ellen Strehlsen) Originaltitel: Tatort Regie: Thomas Jauch Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Clemens Messow Musik: Stephan Massimo