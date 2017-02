SAT.1 Emotions 02:35 bis 03:20 Krimiserie Der letzte Bulle Folge: 9 Fremdgehen für Anfänger D 2010 16:9 HDTV Merken Gesa Jansen, Kundenbetreuerin in einer Seitensprung-Agentur, wurde aus einem Bürofenster gestoßen. Die Polizei mutmaßt, dass sie Ärger mit einem unzufriedenen Kunden hatte. Jochen Franke, der sich mit Gesa kurz vor ihrem Tod getroffen hatte, wollte sich bei ihr beschweren, weil er erpresst wurde und den Täter in der Agentur vermutet. Doch die Ermittlungen nehmen eine neue Wende, als ein Anschlag auf die Agentur-Chefin Christine verübt wird. Es tun sich Abgründe auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Luise Risch (Isabelle Brisgau) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Robert Lohr (Roland Meisner) Susanne Lüning (Christine Kemp) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Meriko Gehrmann, Arne Laser Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12

