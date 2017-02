kabel1 classics 04:40 bis 06:35 Erotikfilm Geschichte der O. II F 1984 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das Ziel von Madame O. ist nicht die Liebe, sondern die Macht. Dafür hat sie sich den mächtigen Wirtschaftsmagnaten James Pembroke II. auserkoren. Die hübsche Sirene zieht mit ihrer faszinierend erotischen Ausstrahlung Pembrokes ganze Familie in ihren Bann: Sie verführt nacheinander seine Frau, Tochter und Sohn. Auch seine Mitarbeiter bleiben nicht verschont. Das Spiel um Macht und Lust treibt seinem Höhepunkt entgegen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sandra Wey (O.) Manuel De Blas (James Pembroke II.) Rosa Valenty (Sally Pembroke) Christian Cid (Larry Pembroke) Carole James (Carole Pembroke) Originaltitel: Histoire d'O, Chapitre II Regie: Eric Rochat Drehbuch: Eric Rochat Kamera: Andres Berenguer Musik: Stanley Myers