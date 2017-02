kabel1 classics 03:10 bis 04:40 Horrorfilm Dead Birds USA 2004 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alabama zur Zeit des Bürgerkriegs: Nachdem William und seine Gang eine Bank überfallen haben, wollen die Kriminellen nach Mexiko fliehen. Als sie unterwegs von einem Gewitter überrascht werden, suchen sie Unterschlupf in einem verlassenen Farmhaus. Schnell ist klar, dass hier übernatürliche Mächte am Werk sind. Schon bald macht eine Bande barbarischer Dämonen den Gesetzlosen das Leben zur Hölle ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henry Thomas (William) Patrick Fugit (Sam) Nicki Aycox (Annabelle) Isaiah Washington (Todd) Michael Shannon (Clyde) Mark Boone Junior (Joseph) Harris Mann (Jeffy Hollister) Originaltitel: Dead Birds Regie: Alex Turner Drehbuch: Simon Barrett Kamera: Steve Yedlin Musik: Peter Lopez Altersempfehlung: ab 16

