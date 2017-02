sixx 00:00 bis 00:50 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Die Last der Welt USA 2001 16:9 Merken Seit Glory Dawn entführt hat, ist Buffy von einer katatonischen Starre befallen. Um sie davon zu befreien, dringt Willow mittels Zauberkraft in Buffys Verstand ein. Endlich gesteht ihr Buffy den wahren Grund für ihren Rückzug. Spike hingegen hat im Kampf gegen Glory Doc zu Hilfe gerufen, nicht ahnend, dass dieser ein Anhänger Glorys ist. Inzwischen hat Giles auf einer Schriftrolle die einzige Lösung für alle durch Glory verursachten Probleme gefunden: Dawns Tod! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) James Marsters (Spike) Emma Caulfield (Anya) Michelle Trachtenberg (Dawn Summers) Anthony Head (Rupert Giles) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Scott Brazil, Reza S. Badiyi, David Solomon Drehbuch: Joss Whedon, Douglas Petrie Kamera: Raymond Stella Musik: Thomas Wanker, Nerf Herder Altersempfehlung: ab 16

