sixx 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Beauty and the Beast Die Schlinge zieht sich zu USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vincent wird in das Bestien-Jäger-Team von "Graydal" aufgenommen. Doch wer hinter dem Bestien Kopfgeld steckt, bleibt weiter unklar ... Unterdessen erhält Catherine Besuch von der Reporterin Grace Rose. Sie hat von einer anonymen Quelle über die geheime Fahndung des DHS nach Vincent erfahren. Sie will die Geschichte nicht an die Presse geben, wenn Cat ihr weitere Informationen über die Ermittlungen gibt. Kann Cat der Reporterin vertrauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Melissa Tang (Grace Rose) Tahmoh Penikett (Kane) Dayo Ade (Dawes) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Benjamin Raab, Deric A. Hughes Kamera: David A. Makin Altersempfehlung: ab 12