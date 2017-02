sixx 20:15 bis 21:10 Serien Reign Bis dass der Tod euch scheidet USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mary hat mittlerweile eingewilligt, Don Carlos zu ehelichen. Doch am Himmel ziehen dunkle Wolken auf und mit ihnen ein seltsamer Verdacht, dem es sich nachzugehen lohnt. Mary beauftragt dafür Gideon. Als Dudley erfährt, dass Elizabeth ein Kind von ihm erwartet, will er sich von Amy scheiden lassen. Die hat jedoch bereits einen perfiden Plan, wie sie den beiden das Leben zur Hölle macht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian) Celina Sinden (Greer Norwood) Anna Popplewell (Lady Lola) Jonathan Keltz (Leith Bayard) Originaltitel: Reign Regie: Norma Bailey Drehbuch: Drew Lindo, Wendy Riss Altersempfehlung: ab 12