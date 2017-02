puls 4 02:55 bis 03:35 Krimiserie The Mentalist Das Zeichen an der Wand USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Patrick Jane hat seinen Job als TV-Medium mit vermeintlich übernatürlichen Fähigkeiten an den Nagel gehängt, nachdem seine Familie von dem Serienkiller Red John umgebracht wurde. Jahre später arbeitet der charismatische Jane als Berater für das CBI (California Bureau of Investigation) und unterstützt mit seiner außergewöhnlichen Beobachtungsgabe die Arbeit einer Spezialeinheit. Sehr zum Unmut der CBI-Teamleiterin Teresa Lisbon sind seine Arbeitsmethoden dabei meist sehr unkonventionell und bewegen sich nicht selten jenseits der Vorschriften. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Catherine Dent (FBI Agent Susan Darcy) William Mapother (Richard Haibach) Originaltitel: The Mentalist Regie: Simon Baker Drehbuch: Ken Woodruff Kamera: Geary McLeod Musik: Grant Lee Phillips Altersempfehlung: ab 12

