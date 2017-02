FBI-Agent Sean Archer schlüpft in den Körper des Mörders seines Sohnes, Castor Troy, um das Versteck einer Zeitbombe zu finden. Sean fühlt sich nicht sehr wohl in seiner neuen Haut - genau wie Castor, der inzwischen Leben und Gesicht des Familienvaters und Agenten angenommen hat. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit vertauschten Identitäten beginnt... In Google-Kalender eintragen