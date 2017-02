Phoenix 02:15 bis 03:45 Dokumentation Chodorkowskis neue Freiheit D 2016 Live TV Merken Völlig überraschend begnadigt der russische Präsident Putin seinen Erzfeind, den ehemaligen Öl-Oligarchen Michail Chodorkowski im Dezember 2013. Der Filmemacher Cyril Tuschi begleitet den prominenten Ex-Häftling in seinem ersten Jahr in Freiheit und konfrontiert den Russen mit seiner Vergangenheit und hinterfragt seine Zukunftspläne. Wer ist Chodorkowski wirklich? Plant er seine Rückkehr nach Russland? Will er sich für seine Haft an Putin rächen? 20. Dezember 2013. Völlig überraschend begnadigt Putin seinen Erzfeind, den ehemaligen Öl-Oligarchen Michail Chodorkowski. Nach zehn Jahren Lagerhaft als eine Art persönlicher Polit-Gefangener Putins, kommt Chodorkowski offiziell aus humanitären Gründen frei. Die wahren Zusammenhänge liegen im Dunkeln. Klar ist nur, dass Putin am Vorabend der umstrittenen Olympischen Spiele in Sotschi um gute Presse bemüht ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chodorkowskis neue Freiheit Regie: Cyril Tuschi Drehbuch: Cyril Tuschi

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 380 Min. Der Pate II

Krimi

ARTE 00:10 bis 03:25

Seit 190 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 180 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 110 Min.