Sky 1 00:00 bis 01:00 Dokusoap The Real L Word Das hatte ich nicht erwartet USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die lang erwartete und größte Lesben-Party der Welt, Dinah Shore, beginnt. Die erfahrenen Dinah-Partygänger Whitney und Sara nehmen genauso teil wie die Dinah-Grünschnäbel Romi und Kelsey, die gerade erst wieder zusammengekommen sind. Cori und Kacy hoffen, das Event wird sie etwas aufmuntern. - In dieser Doku-Soap dreht sich alles um eine Gruppe lesbischer Frauen aus Los Angeles, die hart für ihren beruflichen und privaten Erfolg arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Whitney Mixter (Whitney) Cori McGinn (Cori) Romi Klinger (Romi) Originaltitel: The Real L Word: Los Angeles Drehbuch: Ilene Chaiken Altersempfehlung: ab 12

