Sky 1 22:30 bis 23:15 Actionserie Shooter Planänderung USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Für ihre Ermittlungen über den wahren Tathergang am Tag des Anschlags versucht Nadine (Cynthia Addai-Robinson), einen undurchsichtigen Homeland-Agenten als Informanten zu gewinnen. Nach der Trauerfeier zu Swaggers (Ryan Phillippe) vermeintlichem Tod, entschließt sich seine Frau Julie (Shantel VanSanten), ihrer Schwester die Wahrheit über ihn zu erzählen. - Ryan Phillippe in einer treffsicheren Thrillerserie von den "Ballers"-Produzenten, nach Stephen Hunters Bestseller "Im Fadenkreuz der Angst". Schauspieler: Ryan Phillippe (Bob Lee Swagger) Omar Epps (Isaac Johnson) Cynthia Addai-Robinson (Nadine Memphis) Shantel VanSanten (Julie Swagger) Tom Sizemore (Hugh Meachum) Donzaleigh Abernathy (Mrs. Fenn) Yousuf Azami (Mullah Abdul) Originaltitel: Shooter Regie: Simon Cellan Jones Drehbuch: John Hlavin, Stephen Hunter, T.J. Brady, Rasheed Newson Altersempfehlung: ab 16