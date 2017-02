RTL Crime 05:45 bis 06:35 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Donald Gaskins Jr GB 2010 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 6: Gewalt beherrschte das gesamte Leben von Donald Gaskins Jr. Von wechselnden Stiefvätern körperlich malträtiert, begann er bereits im Alter von elf Jahren eine kriminelle Laufbahn, die ihn zum berüchtigtsten Massenmörder in der Geschichte des US-Bundesstaates South Carolina werden ließ. Niemand nahm "Pee Wee", wie Gaskins' auf seine geringe Körpergröße anspielender Spitzname lautete, ernst, als er sich einen Leichenwagen zulegte und damit prahlte, einen Privatfriedhof zu besitzen. Auf der Suche nach einem verschwundenen Mädchen stießen Polizisten schließlich aber tatsächlich auf die sterblichen Überreste zahlreicher gefolterter und ermordeter Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16

