Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Yukon Men - Überleben in Alaska Eine Straße übers Eis USA 2015 Stereo 16:9

Seit dem letzten Sommer sind die Wälder um Tanana eine einzige Baustelle, denn die Ortschaft wird endlich an das Straßennetz angeschlossen. Dafür wurden in der Region bis dato fast 1500 Kubikmeter Holz gerodet. Mit dem kostbaren Rohstoff könnten die Dorfbewohner im Winter ihre Öfen heizen, aber dazu müssten sie die schweren Stämme zunächst über den Yukon River transportieren. Und das ist leichter gesagt als getan, denn der Fluss ist an einigen Stellen fast einen Kilometer breit. Finden die Aussteiger für das Problem eine Lösung?

Originaltitel: Yukon Men Musik: Didier Rachou