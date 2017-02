Jeden Morgen erwacht Dolores (Evan Rachel Wood) frohgestimmt. Sie reitet in die Stadt, trifft ihren Freund Teddy (James Marsden) oder genießt die Schönheit der Natur. Aber der Tag endet meist in einem Blutbad. Denn Dolores ist nur ein Android in "Westworld", einem futuristischen Freizeitpark, der von Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins) geleitet wird. Doch bemerkt Dolores wirklich nicht, wie brutal ihre Welt ist? - Ein Wildwestpark gerät außer Kontrolle: Auftakt der spektakulären Sci-Fi-Serie von "The Dark Knight"-Autor Jonathan Nolan und J.J. Abrams. In Google-Kalender eintragen