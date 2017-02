Sky Atlantic HD 00:10 bis 00:55 Actionserie Banshee - Small Town. Big Secrets. Familienbande USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lucas (Antony Starr) bringt Carrie (Ivana Milicevic) ins Krankenhaus. Während die Ärzte ihre schweren Verletzungen versorgen, stürmt ihr Mann Gordon (Rus Blackwell) herein und verlangt von Lucas eine Erklärung, was zwischen ihm und Carrie läuft. In der Zwischenzeit entsorgen Job und Sugar (Hoon Lee, Frankie R. Faison) Oleks Leiche. - Nichts für schwache Nerven: knallharte Actionserie von Serienmeister Alan Ball ("True Blood"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antony Starr (Lucas Hood) Ben Cross (Mr. Rabbit) Cedric Stewart (Damien Sanchez) Frankie R. Faison (Sugar Bates) Ivana Milicevic (Carrie Hopewell) Rus Blackwell (Gordon Hopewell) Ryann Shane (Deva Hopewell) Originaltitel: Banshee Regie: Miguel Sapochnik Drehbuch: David Schickler, Jonathan Tropper Musik: Methodic Doubt Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 229 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 94 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 69 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 49 Min.