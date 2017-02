Sky Atlantic HD 06:05 bis 07:00 Serien Boardwalk Empire Wie man in den Wald hineinruft USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Atlantic Citys Stadtkämmerer Nucky Thomson (Steve Buscemi) nutzt die Gedenkveranstaltung am Memorial Day, um seine Gegner zu beschwichtigen - und er präsentiert zudem einen überraschenden Gastredner. Eli (Shea Whigham) sieht unterdessen seine Felle davonschwimmen und will sich mit seinem Bruder Nucky aussöhnen. Aber er handelt sich stattdessen eine harsche Abfuhr ein. Jimmy Darmody (Michael Pitt) bekommt dagegen Ärger mit den Kumpanen des Commodore. - Gefeierte, emmyprämierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch Thompson) Michael Pitt (James 'Jimmy' Darmody) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Michael Shannon (Agent Nelson Van Alden(credit only)) Shea Whigham (Elias Thompson) Aleksa Palladino (Angela Darmody) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: Terence Winter, Howard Korder, Nelson Johnson, Bathsheba Doran, Itamar Moses Altersempfehlung: ab 16

