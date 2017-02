England, 1947: Mit 93 Jahren lebt Detektiv-Legende Sherlock Holmes (Ian McKellen) zurückgezogen auf dem Land und widmet sich der Bienenzucht. Über seine Darstellung in Filmen schüttelt er nur den Kopf. Vieles davon ist frei erfunden. Ganz real sind jedoch die Erinnerungen an alte Fälle. Holmes entschließt sich zu einer letzten Reise, um ein großes Rätsel von damals doch noch zu entschlüsseln. - Paraderolle für "Der Herr der Ringe"-Star Ian McKellen, der es als alternder Meisterdetektiv nochmal wissen will. In Google-Kalender eintragen