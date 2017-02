Discovery Channel 05:50 bis 06:35 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Die Papier-Armee USA 2011 Stereo 16:9 Merken Mit dem Pappe-Panzer in die Schlacht! Klingt komisch, scheint aber zu stimmen: Antiken Aufzeichnungen aus der Tang-Dynastie zufolge trugen chinesische Soldaten im Mittelalter tatsächlich Rüstungen aus Papier. Trotz Beleg möchten die "Mythbusters" natürlich selber testen, ob dieser ungewöhnliche Harnisch auch nur annähernd so sicher ist, wie die traditionellen Panzerungen aus Eisen oder Stahl. Und die Ergebnisse ihrer Tests sind wirklich verblüffend. Lammellenartig übereinander gefaltet, halten die Papierschichten nämlich jede Menge aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Drehbuch: Chris Williams

