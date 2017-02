Sky Sport Austria 22:45 bis 01:45 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL Moser Medicals Graz 99ers - EC Villacher SV, PQ5 Stereo 16:9 HDTV Merken "Der Druck ist auf unserer Seite. In dieser Saison haben wir bereits oft genug gesehen, was passieren kann, wenn wir nicht von Anfang an bereit sind", betonte Graz Defense-Allrounder Thomas Pöck vor dem Spitzenspiel in Ljubljana. Fruchtende Worte: Die Steirer feuerten im ersten Drittel aus allen Rohren. Allerdings vermauerte "Dragons"-Goalie Jeff Frazee das Gehäuse. 97,9% der Schüsse wehrte er ab, einer rutschte durch, die 99ers gingen mit 1:0 in Führung. Was folgte, war ein desaströses Gewurstel und Geeiere. Folglich wurden die siegessicheren Grazer mit 1:4 abgewatscht. Autsch! Der VSV konnte den Ausrutscher indes nicht nutzen. Mit 2:4 zogen die "Adler" den Kürzere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 229 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 94 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 69 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 49 Min.