Junior 06:00 bis 06:25 Trickserie Rascal, der Waschbär Streit mit Vater J 1977 Stereo Merken Rascal hat entdeckt, wie gut frische Maiskolben schmecken. Nacht für Nacht schleicht er sich davon und richtet in den Maisfeldern der Nachbarn großen Schaden an. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Araiguma Rasukaru Regie: Keishichi Kuroki Drehbuch: Akira Miyazaki, Katsusuke Satoh Musik: Takeo Watanabe

