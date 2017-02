Heimatkanal 05:45 bis 06:30 Arztserie Der Landarzt Der verlorene Sohn D 2006 Stereo 16:9 Merken Mark Bohm und seine Frau Inken machen sich Sorgen um ihren Sohn Tobias, dessen schulische Leistungen offenbar immer schlechter werden und der zunehmend aggressiv auf sie reagiert. Sein Großvater Albert Eckholm reagiert betroffen darauf, dass Tobias zudem immer öfter mit Verletzungen nach Hause kommt. - In der Polizeiwache in Deekelsen ist schlechte Stimmung: Sven Olsen, der nach seiner Beförderung plötzlich ein arrogantes Verhalten an den Tag legt, verärgert seinen Kollegen Dieter Paetz so sehr, dass dieser sich von Dr. Bergmann krankschreiben lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Hildegard Else Jürgens) Gunter Schoß (Prof. Dr. Heinrich Bergmann) Gerhard Olschewski (Hinnerk Alfred Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud Hinnerksen geb. Hollerbusch) Erika Skrotzki (Doris Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Hans Werner Drehbuch: Maike von Haas Kamera: Randolf Scherraus Musik: James Last, Thom Eggert

