Classica 03:15 bis 03:30 Musik Wagner, Ouvertüre zu "Tannhäuser" D 1975 Stereo 16:9 Merken Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Herbert von Karajan spielen die Ouvertüre zur Oper "Tannhäuser" von Richard Wagner. Aufgenommen 1975 in der Berliner Philharmonie. Mit seiner schlanken Gestalt, dem typischen Haarschopf und dem durchdringenden Blick seiner blauen Augen beherrschte Herbert von Karajan (1908-1989) das Dirigentenpult. Er zelebrierte die Musik wie deren Hohepriester in einem fast mythischen Ritus. Herbert von Karajan verkörperte die klassische Musik im allgemeinen Bewußtsein als epochaler Dirigent, Medienstar, Opernproduzent, Gründer und Leiter von Festspielen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wagner, Ouvertüre zu "Tannhäuser" Musik: Richard Wagner

