Classica 22:10 bis 23:50 Oper Händel, Acis and Galatea GB 2009 Stereo 16:9 Aus dem Royal Opera House Covent Garden, London: "Acis and Galatea" von Georg Friedrich Händel (1685-1759). Musikalische Leitung: Christopher Hogwood - Inszenierung und Choreographie: Wayne McGregor. Mit Danielle de Niese (Galatea), Charles Workman (Acis), Paul Agnew/Melissa Hamilton (Damon), Matthew Rose (Polyphemus). Das 1718 uraufgeführte Werk folgt Ovids Metamorphosen und handelt von der Nymphe Galatea, deren Geliebter Aci von dem einäugigen Ungeheuer Polyphem getötet wird. Galatea bittet ihren Vater Nereo, Acis Blut in einen Fluß zu verwandeln, so daß sie ihn im Wasser wiederfinden kann. Schauspieler: Danielle de Niese (Galatea) Charles Workman (Acis) Paul Agnew/Melissa Hamilton (Damon) Matthew Rose (Polyphemus) Ji-Min Park (Coridon) Originaltitel: Händel, Acis and Galatea Drehbuch: Danielle de Niese, Charles Workman, Paul Agnew, Matthew Rose, Ji-Min Park Musik: Georg Friedrich Händel