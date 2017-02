Spiegel Geschichte 00:30 bis 01:15 Dokumentation Die Wikinger Die Waffen der Wikinger GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Wikinger waren gefürchtete Krieger und gelten weithin als Barbaren. Doch sie waren auch eifrige Händler und Forscher, die sich auf ihren Fahrten Wissen aneigneten und dieses nutzten, um ihre Gesellschaft weiterzuentwickeln. Das machte sich auch in der Herstellung ihrer Waffen und Ausrüstung bemerkbar. Zum traditionellen Schiffsbau kamen Schwerter hinzu, die von Kontinentaleuropa inspiriert wurden. Per Schiff nutzten die Wikinger jede Gelegenheit, um sich noch schneller ausbreiten zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vikings

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 228 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 93 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 68 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 48 Min.