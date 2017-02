Sky Bundesliga 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Union Berlin - VfL Bochum, 18. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Die Verpflichtung von Sebastian Polter überstrahlte in der Winterpause alles bei Union. Der Stürmer kommt für satte 1,6 Millionen Euro Ablöse von den Queens Park Rangers - Rekordtransfer der Berliner Vereinsgeschichte. "Union ist konstanter geworden und näher an der Bundesliga dran", sagt der 25-Jährige, der bereits 2014/15 eine Saison für die "Eisernen" stürmte, "ich will den Verein weiter voranbringen und zeigen, dass ich die Rekord-Ablösesumme wert bin." Kleinere Ablöse-Brötchen buk Bochum. Der VfL holte ein paar Talente an die Ruhr und will "rasch die 40-Punkte-Marke knacken und den Klassenerhalt eintüten", gibt Sportvorstand Christian Hochstätter als Dev In Google-Kalender eintragen Bildergalerie