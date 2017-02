Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Karlsruher SC - Arminia Bielefeld, 18. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken 297 Spiele als Bundesligatrainer bei Schalke, Hannover und Hamburg hat Mirko Slomka auf dem Buckel. Beim Karlsruher SC gibt der 49-Jährige seit dem 22.12.2016 den Ton an und soll die Badener in der Liga halten. "Wir können mit diesem Kader die Klasse halten", ist Slomka überzeugt. Vor allem, nachdem die Vorbereitung sehr gut verlief. "Die Mannschaft ist sehr lernfähig und die Spieler merken, dass die Spielweise mit dem schnellen Anlaufen zum Erfolg führt", sagte der Fußball-Lehrer nach einem 1:0 gegen Luzern und einem 1:1 gegen Bremen im spanischen Trainingslager in Estepona. Der Ligaverbleib ist auch das Ziel von Bielefeld, das punktgleich hinter dem KSC auf dem drittletzten Platz ran In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

